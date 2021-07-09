وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالعاشر من رمضان

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أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، صلاة الجمعة بمسجد نور الايمان بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي مدير المنطقه الأزهرية بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان " العمل الصالح وأهميته في تقدم المجتمعات ورقيها "، كما تحدث عن فضل العشر أيام الاوائل من شهر ذي الحجة، وفضل صيام يوم عرفة، سائلا المولي عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، بمناسبة إفتتاح المسجد بعد أن تم إعادة ترميمه وصيانته بالجهود الذاتية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، وتهيئتة لإستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.