أخبار عاجلة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة -
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن -
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالعاشر من رمضان

Print
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالعاشر من رمضان وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالعاشر من رمضان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، صلاة الجمعة بمسجد نور الايمان بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي مدير المنطقه الأزهرية بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان " العمل الصالح وأهميته في تقدم المجتمعات ورقيها "، كما تحدث عن فضل العشر أيام الاوائل من شهر ذي الحجة، وفضل صيام يوم عرفة، سائلا المولي عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، بمناسبة إفتتاح المسجد بعد أن تم إعادة ترميمه وصيانته بالجهود الذاتية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، وتهيئتة لإستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا