رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير أنجولا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السفير نيلسون كوزمي، سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة، وذلك بمقر قصر الزعفران،، ويأتى اللقاء لبحث سبل التعاون العلمى والأكاديمي المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء رحب المتينى بالتعاون مع جمهورية انجولا، مؤكدا على حرص الجامعة الدائم على دعم علاقات التعاون وتنميتها مع الدول الأفريقية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الأنجولى على قوة العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر والتي وصفها بأنها «متميزة».

وأضاف أنه يتطلع لعقد اتفاقيات تعاون مع جامعة عين شمس في مجالات متعددة، بالإضافة إلى استقبال طلبة من انجولا للدراسة بكليات الجامعة المختلفة.