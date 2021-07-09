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صحة المنيا : إدراج 6 مستشفيات بخطة وزارة الصحة للتطوير

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صحة المنيا : إدراج 6 مستشفيات بخطة وزارة الصحة للتطوير صحة المنيا : إدراج 6 مستشفيات بخطة وزارة الصحة للتطوير

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أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إدراج مستشفيات حميات العدوة ومغاغة وسمالوط وبنى مزار وملوى ودير مواس، بخطة وزارة الصحة للتطوير بالاضافة الى استمرا ر العمل بالمرحلة الثانية لتطوير مستشفى صدر وحميات المنيا.

وأوضح الدكتور شحاته كمال، مدير ادارة الطب العلاجي، أن إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم الخدمات العلاجية بأعلى مستوى من خلال المنشآت الصحية بمحافظة المنيا ومتابعة سير العمل عن طريق فرق إشراف الطب العلاجي على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك للحرص على تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وأضافت الدكتورة ميرفت سعد مدير ادارة المستشفيات، أنه تم إضافة عدد 7 خزان أكسجين طب سائل بمستشفيات المحافظة بمغاغة وسمالوط والفكرية وصدر ملوى وصدر المنيا وحميات المنيا ومركز وارام المنيا بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الاطفال وعيادة امراض الدم للأطفال بمستشفى الحرة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور شحاته كمال، أنه تم دعم مستشفى صدر المنيا بجهاز أشعة مقطعية، وأوضح ان ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وفي اطار جهود وزارة الصحة بدعم ورفع كفاءة المنشأت الطبية وفى اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوفير الخدمة الطبية اللائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية .

المصرى اليوم

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