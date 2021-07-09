وزير الأوقاف: علينا جميعا أن ندعم دولتنا ونقف بجوارها بالأفعال وليس بالأقوال

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية الاصطفاف خلف الدولة الوطنية والقيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تحاك بالبلاد، وتؤثر على استقرار المنطقة، مؤكدا أنه علينا جميعا أن ندعم دولتنا ونقف بجوارها بالأفعال وليس بالأقوال،وقال دولة ذات جيش قوي واقتصاد قوي تعني دولة ذات مكانة ومواطن ذو كرامة.

وأضاف وزير الأوقاف أن بناء وتقوية المؤسسات الاقتصادية يعد أحد الادوات الهامة في بناء الدول، مؤكدا على ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني الجاد لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين الاحوال المعيشية، فتقدم الأمم يقاس بحجم ما تنتجه وما تقدمه للإنسانية .



جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، للمشاركة في إفتتاح مسجد نور الإيمان بالمدينة، رافقه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ،والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي مدير المنطقه الأزهرية بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بزيارة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمحافظة الشرقية، والمشاركة في افتتاح مسجد نور الايمان بمدينة العاشر من رمضان، ليمثل صرحا إسلاميا ومنارة تعليمية لنشر صحيح الدين وتعاليمه السمحة، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ،في تجديد الخطاب الديني وإعمار بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل لاستقبال المصلين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التنمية الاقتصادية تعد جزءا هاما في تجديد الخطاب ا،لديني، لكونها تعد القاطرة الحقيقية للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، قائلا أن اجتماع اليوم والذي يجمع بين رجال الدين ورجال التنمية الاقتصادية، يأتي في اطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار للمضي قدما نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصرنا الغالية.

بينما نقل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ،للجمع الكريم معربا عن سعادته لتواجده بمدينه العاشر من رمضان، والتي تمثل أحدي القلاع الصناعية الهامة على أرض الوطن، مؤكدا على أهمية العمل الجاد لكونه يمثل اللبنة الاولي لبناء اقتصاد قوي يساعد في تقدم الوطن ورقيه.