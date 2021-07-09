تعليم الوادي الجديد ينتهي من تجهيز استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة (صور)

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انتهى قطاع التعليم في الوادي الجديد من تجهيز إستراحات المراقبين بإمتحانات الثانوية العامة، وتوفير كافة وسائل الراحة والتهوية.

كان اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، قد أجرى إجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ،تابع خلاله وصول أجهزة التكييف ومبردات المياه لكافة اللجان الإمتحانية البالغ عددها ١٠ لجان على مستوى المحافظة، مؤكداََ علي توفير كافة التيسيرات ووسائل الراحة للطلاب داخل وخارج اللجان.

كما شدد المحافظ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التزاحم أثناء دخول وخروج الطلاب، وتوفير أجهزة الكشف الحراري وسيارات الإسعاف بمقر اللجان، وتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب القرى والمناطق النائية، وتفعيل غرف العمليات بكافة الإدارات لمتابعة الموقف لحظياََ والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث.