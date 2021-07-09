كسر خط مياه الصرف الرئيسي بطريق السادات في أسوان

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شهد طريق السادات بمدينة أسوان، حدوث كسر مفاجئ في خط الطرد للصرف الصحي ٦٠٠ مللي والرابط بمحطة رقم ١١ بمنطقة الكرور ما تسبب في قطع مياه الشرب عن المناطق والأحياء الواقعة بطريق السادات.

وأمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الدفع بالأطقم الفنية لشركة المقاولون العرب والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم شفط المياه من منطقه الكسر بطريق السادات وجاري أعمال الإصلاح.

فيما وجه محافظ أسوان، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدفع فناطيس وسيارات مياه للمناطق المتضررة لتلبية أحتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الأنتهاء من أعمال الأصلاح.