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خدمات طبية وعلاجية لـ 1679 مواطنا بقرية الاعتزاز في المنيا 

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خدمات طبية وعلاجية لـ 1679 مواطنا بقرية الاعتزاز في المنيا  خدمات طبية وعلاجية لـ 1679 مواطنا بقرية الاعتزاز في المنيا 

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، خلال يومي 7 و8 من يوليه الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 247 حالة جراحة و490 حالة أطفال و242 باطنة و114 قلب و99 نساء وتنظيم اسرة و122 اسنان و241 جلدية و124 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 191 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتية، وعمل 19 حالة رسم قلب وعمل 16 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 139 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 15 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 66 متردد، كما تم استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.

المصرى اليوم

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