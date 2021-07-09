أخبار عاجلة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة -
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن -
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية إلى تركيا (تفاصيل)

Print
الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية إلى تركيا (تفاصيل) الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية إلى تركيا (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، زيارة رسمية الى تركيا لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وسيصل عباس إلى تركيا مساء الجمعة، يرافقه وفد رفيع المستوى، وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان والمسؤولين الأتراك.

وسيطلع عباس مضيفيه في تركيا على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك.

كما سيبحث الرئيس الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص.

وسيتم الحديث خلال اللقاء في الشأن الوطني الفلسطيني العام، وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا