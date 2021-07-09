الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية إلى تركيا (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، زيارة رسمية الى تركيا لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وسيصل عباس إلى تركيا مساء الجمعة، يرافقه وفد رفيع المستوى، وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان والمسؤولين الأتراك.

وسيطلع عباس مضيفيه في تركيا على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك.

كما سيبحث الرئيس الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص.

وسيتم الحديث خلال اللقاء في الشأن الوطني الفلسطيني العام، وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.