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ضبط سائق متهم بسرقة الهواتف بالشروق

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ضبط سائق متهم بسرقة الهواتف بالشروق ضبط سائق متهم بسرقة الهواتف بالشروق

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تمكنت قوة أمنية اثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ،سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة حال إستقلاله سيارة " أجرة " ، وبحوزته "3 هواتف محمولة مجهولى المصدر ، مبلغ مالى ، سلاح أبيض "كتر" .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بإسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع أحد الأشخاص ، جارى تحديده وضبطه، وأقر بإرتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان المضبوطان , وإتهماه والمتهم الهارب بالسرقة .

المصرى اليوم

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