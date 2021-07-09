وزير الشباب يوقع بروتوكول انشاء فرع بنك فى مركز شباب النجيلة بمطروح ضمن ١٢ فرع بمصر

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شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود 12 فرع لبنكي الأهلي ومصر بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه بمتوسط سنوي 44 مليون جنيه، بحضور يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي.

ومنها توقيع حق الانتفاع بانشاء اول فرع لبنك مصر بمركز شباب النجيلة بقيمة ٤٥٠الف جنية سنويا وتزيد ١٠%كل سنة ويكون طفرة كبيرة لتنمية موارد المركز وخدمة لأهالي النجيلة.



ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه وتعاون المحافظة في قطاع الشباب والرياضة خلال توقع عقود 12 فرع لبنكي الأهلي ومصر بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه.



و أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التكامل بين الجميع في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تعميق عملية الشمول المالي، مشيراً الي أن التطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تقديم افضل الخدمات والمساعدة علي تطويرها من أجل أبناء الوطن، والتأكيد علي تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية.

أعرب "صبحي" عن سعادته بتوقيع البروتوكول بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي، الأمر الذي يعود بالنفع على مراكز الشباب وعلي الوزارة، حيث يساعد في النهوض بالموارد الذاتية لمراكز الشباب المختلفة بالإضافة إلى تطوير الخدمات به، وأيضاً المساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

أشار الدكتور أسرف صبحي ان الوزارة تستهدف مستقبلا التوسع في إنشاء أفرع للبنوك بمراكز الشباب لتصل إلى ٢٠٠ فرع، في إطار السعي لتحقيق اكبر استفادة من المؤسسات المالية الوطنية بما يعود بالنفع علي الشباب المصري.