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محافظ المنيا يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط

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محافظ المنيا يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط محافظ المنيا يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط

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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لترقيته وتوليه منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة أسيوط، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.

وجه المحافظ، الشكر للعقيد محمد صلاح، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة أسيوط.

من جانبه، أعرب العقيد محمد صلاح، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 17 قيادة محلية بعدد من المحافظات، حيث تضمن القرار الوزاري، تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز الى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم العقيد محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.

المصرى اليوم

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