محافظ المنيا يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط

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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لترقيته وتوليه منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة أسيوط، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.
وجه المحافظ، الشكر للعقيد محمد صلاح، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة أسيوط.
من جانبه، أعرب العقيد محمد صلاح، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 17 قيادة محلية بعدد من المحافظات، حيث تضمن القرار الوزاري، تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز الى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم العقيد محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.