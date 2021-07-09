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وكيل صحة الشرقية يتابع التطعيم بلقاح كورونا في الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

قام وكيل الوزارة بالمرور على الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، حيث تابع تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح فيروس كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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