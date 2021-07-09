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في إحدى كتبها عن الرئيس الراحل، كتبت جيهان السادات عن زوجها أن «الأمجاد لا تموت وإن غيب الثرى أجساد أصحابها، فلا فناء للمجد ولا خلود للأحقاد، تبقى مصر ومن عطائها يبقى العطاء في شموخ الهرم وصمود الزمن».

أين التقيا ؟

في لقاء إعلامي مع الإعلامي حمدي رزق، تحدثت جيهان السادات عن قصة الحب التي جمعتها بالرئيس الراحل.

التقت جيهان للمرة الأولى أنور السادات في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجًا ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا.

جيهان السادات(أرشيفية)

وبنبرة يملأها الحماس تناولت تفاصيل حياتهما الأسرية قائلة: «رغم هيبته كان فنانًا مرهف الحس؛ كان يغني لي أغنية فريد الأطرش «يارتني طير وأطير حواليك».

وتابعت: «في حال مرض أطفالنا كان شديد القلق عليهم، وكان يحكي لهم القصص قبل أن يخلدوا للنوم»

وأضافت: «حين جرى انتقاله إلى العريش ورفح، وكنت لا أزال أدرس في التوجيهية، كان يرسل لي الخطابات باستمرار».

وحول حالتهم المعيشية في أول زواجهما قالت: «كنا نعيش بالقليل لكن على مستوى؛ كان يشترى بدلة واحدة في السنة، وكنت أشتري فستانًا واحدًا في السنة لكن على مستوة».

وتابعت حول زواجها منه في سن صغيرة: «أسر كل منا الآخر؛ السادات حضر عيد ميلادي الـ15 وغنى لي» يارتني أطير وأطير حواليك للفنان فريد الأطرش، واضافت: «أنا أمي إنجليزية لكن حبيت في السادات مصر، وقبل أن ينصب رئيسًا لمصر وكان يحتفل بي بتورتة عليها خريطة مصر».

جيهان السادات

أنجبت جيهان السادات من الرئيس الراحل ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما بأنه كان متزوج من سيدة أخرى قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا، وشاركته الأحداث المهمة التي شهدتها مصر بدء من ثورة 23 يوليو وحتى اغتياله عام 1981.

وتعد جيهان السادات أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري .

واليوم، غيب الموت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورفيقة مشواره في أصعب الظروف لتحقيق نصر أكتوبر المجيد.

كان لجيهان السادات التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وسام الكمال، أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقام إلا على يدها على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان، أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 1981.