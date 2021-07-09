نهائي اليورو .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة انجلترا وايطاليا

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تحدد طرفي نهائي اليورو 2020 والتي ستكون بين منتخبي ايطاليا و انجلترا لتنتهي البطولة الشيقة التي لعبت من 11 يونيو إلى 11 يوليو في القارة الأوروبية.
وتنقل مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث فى المنطقة العربية.
وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 .. bein sport max 2 ، bein sport max 1
ولكن هناك القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي اليورو عبر شاشات أخرى بجانب بين سبورت القطرية مثل
2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria
2.2 BNT3 HD Bulgaria
2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV
TFI france
التردد 11681
الاستقطاب أفقي - H
معدل الترميز 27500
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tvp HD poland
التردد 11179
الاستقطاب أفقي - H
معدل الترميز 27500