نهائي اليورو .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة انجلترا وايطاليا

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تحدد طرفي نهائي اليورو 2020 والتي ستكون بين منتخبي ايطاليا و انجلترا لتنتهي البطولة الشيقة التي لعبت من 11 يونيو إلى 11 يوليو في القارة الأوروبية.

وتنقل مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث فى المنطقة العربية.

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 .. bein sport max 2 ، bein sport max 1

ولكن هناك القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي اليورو عبر شاشات أخرى بجانب بين سبورت القطرية مثل

2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria

2.2 BNT3 HD Bulgaria

2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV

TFI france

التردد 11681

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500

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tvp HD poland

التردد 11179

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500