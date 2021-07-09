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«الأمجاد لا تموت وإن غيب الثرى أجساد أصحابها».. ماذا قالت جيهات السادات في آخر حوار؟ ()

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«الأمجاد لا تموت وإن غيب الثرى أجساد أصحابها».. ماذا قالت جيهات السادات في آخر حوار؟ (فيديو) «الأمجاد لا تموت وإن غيب الثرى أجساد أصحابها».. ماذا قالت جيهات السادات في آخر حوار؟ ()

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في إحدى كتبها عن الرئيس الراحل، كتبت جيهان السادات عن زوجها أن «الأمجاد لا تموت وإن غيب الثرى أجساد أصحابها، فلا فناء للمجد ولا خلود للأحقاد، تبقى ومن عطائها يبقى العطاء في شموخ الهرم وصمود الزمن».

غيب الموت اليوم، السيدة، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورفيقة مشواره في أصعب الظروف لتحقيق نصر أكتوبر المجيد.

في آخر لقائتها مع الإعلامية؛ تحدثت جيهان السادات عن انتصار أكتوبر واحتفائها بالنصر الذي يُدرٍس بالكليات العسكرية، ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»،

انتصار أكتوبر.. ذكرى الفرح والحزن معًا

وبسؤال لميس الحديدي لها حول أكثر ما يثير فخرها قالت أنها زوجة الرئيس الراحل، أنور السادات.وأضافت: «حين نال جائزة نوبل تبرع بها لفلاحي ميت أبوالكوم، ما تسبب بدخول أول عمل بالطاقة الشمسية من القرية ذاتها» وتابعت: «كنت مؤمنة بما يفعله»

وحول انتصار أكتوبر قالت أنها ذكرى للفرح والحزن معًا «: إذ فرحنا لاسترداد الأرض والانتصار الذي يُدرس في الأكاديميات العسكرية؛ إلا أني أحزن لفقدان السادات.

السيدة التي شهدت اغتيال زوجها

كان لجيهان السادات التي منحها الرئيس عبدالفتاح اليوم، وسام الكمال، أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقام إلا على يدها على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان، أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 1981.

جنازة عسكرية لـ«أم الأبطال»

نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

المصرى اليوم

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