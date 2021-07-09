بعد شكاوى المواطنين.. إزالة 10 أكشاك تروج المخدرات وتعوق المارة بشبرا الخيمة (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية في حى غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة 10 أكشاك وعشش عشوائية وبدون ترخيص بشارعى 22 و25 في منطقة بيجام بناءا على شكاوى الأهالى في المنطقة بأن الأكشاك والعشش تعوق المارة وتروج المخدرات.

وعلى الفور قامت حملة مكبرة بقيادة اللواء سامى علام رئيس الحى والمهندس إيهاب مهدى ومجدى البكرى نائبى الحى وتم إزالة العشش والأكشاك وجميع الإشغالات المخالفة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم شن حملة مكبرة إستهدفت منطقة محطة مترو كلية الزراعة لرفع الاشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة بجوار كلية الزراعة كما قامت إدارة النظافة بالحى برفع جميع مخلفات القمامة والردش الموجود تحت نفق الزهور عند مستشفي الناس.

وتابع رئيس الحى والأجهزة المعاونة أعمال كنس ونظافة ورفع المخلفات وتجريد الأتربة بواسطة العمالة اليدوية بمنطقة 15 مايو على الجانبين بطول شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور والهايبر وكشك الورد والإنتاج الحربي وميدان كوبري عرابي وأعلي وأسفل الكوبري ووسط المساكن وشارع جمال عبدالناصر والجزيرة الوسطي أمام مسجد التقوي والمزلقان القديم ارض نوبار وشارع مكتب تموين شبرا الخيمة وأمام الجمعية.

ازالة اكشاك مخالفة فى شبرا الخيمة

ازالة اكشاك مخالفة فى شبرا الخيمة

ازالة اكشاك مخالفة فى شبرا الخيمة