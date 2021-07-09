«المحامين العرب»: نتضامن مع نقابة بيروت تجاه أي عدوان على مهنة المحاماة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن تضامنها الكامل مع نقابة محامين بيروت، والنقيب ملحم خلف، نقيب محامين بيروت، في موقفهما الصامد تجاه أي تجاوز، أو عدوان على مهنة المحاماة.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان صحفي لها، أنها تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الراهنة التي فرضت نفسها على نقابة المحامين ببيروت، والمتعلقة بجناحي العدالة «المحاماة، والقضاء»، وما تمخض عن ذلك من تداعيات وصلت إلى مرحلة الإضراب.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد، الممثل القانوني والناطق الرسمي للمحامين العرب، كل النقابات العربية للتضامن مع نقابة بيروت، كما دعت اتحاد المحامين الدولي، واتحاد المحامين الافارقة وكل المنظمات الدولية ذات الصلة للتضامن مع نقابة بيروت في نضالها العادل.

وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن عن مغادرته مصر، يوم الأحد المقبل، متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بدعوة من نقابتها برئاسة النقيب ملحم خلف، للمشاركة بصفته رئيس الاتحاد في يوم التضامن مع نقابة محامين بيروت، المقرر له يوم الاثنين 12 يوليو.

ودعت نقابة محامين بيروت، إلى تضامن اتحاد المحامين العرب، معها ضد ما اسمته بتجاوزات السلطة القضائية ضد المحامين، وذلك عقب احتجاز محامي لبناني، وتعدي الأمن عليه، وإضراب المحامين لمدة تجاوزت الشهر اعتراضا على الواقعة، ووقائع سبقتها.