حملات مكثفة لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وترشيد استهلاكها بالشرقية

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أعلن المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بقرية طوخ التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، وشارع أبودهشان بمدينة فاقوس، ومنطقه الحريري بمدينة الزقازيق، وقرية خالد بن الوليد التابعة لمدينة منشأة أبوعمر، وذلك لتوعية المواطنين والعاملين بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، كما تم لصق مطبوعات على الجدران وتوزيع مطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع ،وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستمرار في إطلاق الحملات التوعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء ،لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، مشيداً بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم.