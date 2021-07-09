43 قتيلاً في حريق يلتهم مصنع أغذية للأغذية ببنجلاديش

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لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق اندلع بمصنع للأغذية ببنجلاديش، في حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة، الجمعة، بينما تخرج أجهزة الطوارئ مزيداً من الجثث من بين النيران.

وشب الحريق في المصنع الكائن في روبجانج بعد ظهر الخميس، ولا يزال يحترق بعد نحو 24 ساعة على اندلاعه.

وكثير من الجرحى وعددهم 30 قفزوا من طوابق عليا في المبنى هرباً من النيران.

وتشهد بنجلاديش حرائق باستمرار بسبب عدم احترام معايير السلامة.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن الحريق اندلع حوالي الساعة 11 من ظهر الخميس، في مصنع »هاشم فود اند بيفيريج« (هاشم للأغذية والمشروبات) الذي يشغل مبنى من ستة طوابق في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا.