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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة

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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " 7 اعوام من الإنجازات ... الجمهورية الجديدة " ، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة .

قدم وزير الشباب والرياضة ، التهنئة للشعب المصري احتفالاً بذكري ثورة 30 يونيو التي صححت مسار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح ، تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، لافتا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال : " لنا جميعاً أن نفخر أن محافظاتنا التي نعيش فيها ووطنا الأكبر ذات تاريخ عظيم ، ومن حسن حظنا أن تتزامن احتفالات المحافظة بعيدها القومى مع احتفالات 30 يونيو التي أعادت للشعب المصري كرامته، وتشهد البلاد حاليًا حركة بناء ضخمة على كل الأصعدة، في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية ، وبفضل شباب يعي قيمة وطنه في ظل كافة التحديات المحيطة ، فهم إهتمام الدولة الأول " .

تخلل الاحتفالية ، مسيرة من أمام نقابة المعلمين إلي مركز شباب الجزيرة ، أعقبها لقاء حواري مع أعضاء برلمان شباب القاهرة ، بحضور الدكتورة ميرفت سيد احمد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمستشار العسكري ، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات سبعة أعوام في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتكريم لبعض أسر الشهداء .

المصرى اليوم

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