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رئيس «الشيوخ» ينعى جيهان السادات: مواقفها نبيلة ووطنية

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رئيس «الشيوخ» ينعى جيهان السادات: مواقفها نبيلة ووطنية رئيس «الشيوخ» ينعى جيهان السادات: مواقفها نبيلة ووطنية

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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم.

وقال «عبدالرازق» في نعيه إن فقدت سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية مشيدأ بمواقفها النبيلة والوطنية أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته

ورحلت جيهان السادات اليوم الجمعة عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، ودخولها العناية المركزة لتعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، عقب رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية استمرت قرابة شهرين .

ولدت جيهان في (29 أغسطس 1933)، بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل استاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعي «جلاديس تشارلز كوتريل»، والتقت أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا ،وبالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا. وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما بأنه كان متزوج من سيدة أخرى قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا.

المصرى اليوم

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