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ضبط المتهمين بسرقة شركة فى مدينة نصر ثالث

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ضبط المتهمين بسرقة شركة فى مدينة نصر ثالث ضبط المتهمين بسرقة شركة فى مدينة نصر ثالث

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كشفت اجهزة الامن فى مدينة نصرثالث ملابسات ما تبلغ للقسم من مدير لإحدى الشركات بإكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة"، أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها ، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ ، وتمكنوا من دخول الشركة بإسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة .

المصرى اليوم

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