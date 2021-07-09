ضبط المتهم بسرقة الشقق فى المطرية

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القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على 5 متهمين فى المطرية ومدينة نصر ثالث ،تبين من التحريات انهم وراء سرقة محتويات شقة ومقر شركة

كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة "جهاز لاب توب ، شاشة ، هاتف محمول ، غلاية مياه" من داخلها .

أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" .