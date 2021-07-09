أخبار عاجلة

مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه -
«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم -
الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي -
ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط المتهم بسرقة الشقق فى المطرية

Print
ضبط المتهم بسرقة الشقق فى المطرية ضبط المتهم بسرقة الشقق فى المطرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على 5 متهمين فى المطرية ومدينة نصر ثالث ،تبين من التحريات انهم وراء سرقة محتويات شقة ومقر شركة

كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة "جهاز لاب توب ، شاشة ، هاتف محمول ، غلاية مياه" من داخلها .

أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا