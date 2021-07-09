أخبار عاجلة

مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه -
«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم -
الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي -
ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة في مدريد: الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها

Print
سفارة المملكة في مدريد: الحكومة الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها سفارة المملكة في مدريد: الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها
دون شرط تقديم شهادات طبية

سفارة المملكة في مدريد: الحكومة الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها

أعلنت السفارة بمدريد، ترحيب مملكة إسبانيا بالمواطنين السعوديين الراغبين في السياحة، دون شرط تقديم شهادات طبية، موضحة أنها قررت أن السعودية ضمن الدول الآمنة من .

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إسبانيا تدرج المملكة العربية السعودية ضمن الدول الآمنة وترحّب بالسياح القادمين منها دون شرط تقديم شهادات طبية".

وأضافت: مع التنويه للمواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى إسبانيا، بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج وزارة الصحة الإسبانية عبر تطبيق SpTH أو البوابة الإلكترونية.

جديرٌ بالذكر أن إعلان الإسبانية جاء بعد ما قدّمته المملكة من إنجازات كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الإجراءات المتخذة والقوية للتصدّي للوباء منذ انتشاره في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان