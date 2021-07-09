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رئيس جهاز بدر يتفقد التشطيبات الأخيرة لمدرستين ثانويتين صناعيتين بالمدينة

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رئيس جهاز بدر يتفقد التشطيبات الأخيرة لمدرستين ثانويتين صناعيتين بالمدينة رئيس جهاز بدر يتفقد التشطيبات الأخيرة لمدرستين ثانويتين صناعيتين بالمدينة

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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الخاصة بمدرستين ثانويتين صناعيتين بنين وبنات، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعين، حيث تابع أعمال التشطييات النهائية من ألوميتال ودهانات وخلافه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وقال المهندس عمار مندور إنه لأول مرة في مدينة بدر يتم تنفيذ مدرستين ثانويتين صناعيتين إحداهما بنين والأخرى بنات، مضيفاً أن المدرسة الثانوية الصناعية بنين تقع بالحى الأول المجاورة الثانية على مساحة 21000 متر مسطح، وتحتوي على مبنيين بإجمالى 36 فصلا، ومبنى ورش يحتوى على 6 ورش.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدرسة الثانوية الصناعية بنات تقع في الحى الخامس على مساحة 11000 متر مسطح، وتحتوي على مبنيين بإجمالى 36 فصلا ومبنى ورش يضم 6 ورش.

المصرى اليوم

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