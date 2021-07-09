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على الرغم من أنه لم يتبقى سوى 10 أيام فقط على قدوم عيد الأضحى المبارك، إلا أن أسعار الاضاحى لازالت مرتفعة وتواصل ارتفاعها «مخيبة ظن المواطنين»، فيما اعتبروها «الفرصة الاخيرة» للأسعار للتراجع نظرا لضيق الوقت.

«المصرى اليوم»، رصدت أسعار الأضاحي في أسواق الماشية والضأن والماعز قبل عيد الاضحى المبارك، اليوم الجمعة، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا على غير المتوقع منذ الأسبوع الماضى، وأكد عدد من التجار أن الارتفاع سببه ارتفاع أسعار العلائق والاعلاف، مؤكدين أن أسعار الأضاحي الأسبوع المقبل والتي تسبق عيد الأضحى بـ4 أيام فقط ستكون مرتفعة عن الأسبوع الجارى.

وأوضحوا أنه يوجد عرض للماشية بشكل كبير وبأعداد كبيرة فيما لا يوجد طلب عليها للاسف نظراً لظروف الاقتصادية للمواطنين. ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 57 و58 و59 جنيه، بينما يصل سعر الضأن الفلاحي إلى 62 و64 جنيه للكيلو والبرقى يصل إلى 68 جنيه.

يأتي ذلك فيما غاب المواطنين عن التواجد في الأسواق للشراء، ولم ترصد «المصرى اليوم» سوى أعداد بسيطة للغاية من المواطنين، واقتصر الحضور على التجار فقط.

«المصرى اليوم» في سوق الماشية لرصد أسعار العجول البقرى

«المصرى اليوم» في سوق الضأن والماعز لرصد أسعار الأضاحى