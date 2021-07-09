★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن التراث هو نتاج فكري ضخم له مدراته الزمنية والمكانية، موضحا المدار الزماني يعني أن التراث من لحظة تدوين العلوم في أواخر القرن الأول الهجري حتى الوقت الحالي.

وأشار الجندي خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إلى أن المدار المكاني يعني المنبع الذي جاء منه التراث سواء كان من الأندلس أو شمال أفريقيا على سبيل المثال.

ولفت إلى أن التراث له مكونين، الأول نتاج فكري بينما الثاني الواقع التاريخي.