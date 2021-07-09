أحمد حاتم يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

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طمأن الفنان أحمد حاتم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكداً أن الحادث كان بسيطا، وذلك بعد إعلان الإعلامي رامي رضوان أمس أن أحمد حاتم تعرض إلى حادث سير، فانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب، ليطمئنوا على الفنان أحمد حاتم .

وكتب أحمد حاتم عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «الحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، كل تمام بسيطة».

وكان أحمد حاتم سيحل ضيفا على برنامج «مساء دي أم سي» إلا أن الإعلامي رامي رضوان أعلن أن حاتم تعرض لحادث سير، متمنيا له الشفاء.

ويعرض حاليا لحاتم مسلسل «ليه لأ الموسم 2» عبر منصة «شاهد vip»، بطولة كل من: منة شلبي، فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبوعوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.