وزير إسباني يحذّر من تناول اللحوم ويؤكّد: مضرّة بصحتنا وكوكبنا

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تعرّض للسخرية والانتقادات الحادة

أثار وزير إسباني جدالاً كبيراً وتعرَّض للسخرية والانتقادات من قِبل أعضاء في حكومته الائتلافية بسبب جهوده لتقليل استهلاك اللحوم في البلاد.

وزير شؤون حماية المستهلكين، ألبرتو غارزون؛ أطلق هذا الأسبوع حملة لتشجيع الإسبان على تناول كميات أقل من اللحوم.

"غارزون" قال في مقطع فيديو على تويتر: "إن تناول الكثير من اللحوم مضرٌ بصحتنا وكوكبنا".

لكن بالنسبة لبعض وزراء الحكومة، كان من الصعب قبول دعوته إلى الاعتدال.

وقال وزير الزراعة لويس بلاناس، في مقابلة مع محطة إذاعية محلية "يبدو لي أن هذه الحملة غير موفقة".

وقال بلاناس، إن حملة "لحوم أقل، حياة أطول" كانت "غير عادلة" بالنسبة لقطاع اللحوم الإسباني الذي يعد مساهماً رئيساً في اقتصاد البلاد.

واتهمت الجمعيات المنتجة للحوم الوزير بالتشهير بقطاع يضم 2.5 مليون وظيفة، ويصدّر ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).

وزاد هذا النقد من حدة الهجوم على غارزون، الذي ظهر على التلفزيون الحكومي للدفاع عن حملته وتوضيح رسالته.

وقال إن الفكرة لم تكن التوقف عن تناول اللحوم تماما؛ بل بدلاً من ذلك، فإن الأمر يتعلق بحث الناس على اتباع إرشادات هيئة غذائية أوصت بتناول ما بين 200 غرام و500 غرام من اللحوم أسبوعياً.

وقال إنه في الوقت الحالي، يأكل الإسباني العادي أكثر من كيلوغرام واحد في الأسبوع.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عديداً من السلطات الصحية الوطنية تنصح الناس بالحد من تناول اللحوم المصنّعة واللحوم الحمراء.