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التعليم المدمج بجامعة المنيا يختتم الأسبوع الأول من الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

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التعليم المدمج بجامعة المنيا يختتم الأسبوع الأول من الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة التعليم المدمج بجامعة المنيا يختتم الأسبوع الأول من الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، على انتظام سير أعمال الامتحانات خلال الأسبوع الأول بعد توفير مركز التعليم المدمج الأجواء الملائمة وسبل الراحة للدارسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسير الامتحان والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومعايير الجودة.

ومن جانبه، شدد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التزام الدارسين والمراقبين باللجان بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، بالدخول من بوابات التعقيم، وارتداء الماسك "الطبي"، ومنع تبادل الدارسين للأدوات الكتابية الخاصة بهم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل اللجان والحرم الجامعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الامتحانية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي متعلقات بالمواد.

وأعلن الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المدمج، بأن الجامعة بصدد فتح باب التقدم لثلاث برامج جديدة للحصول على درجة البكالوريوس المهني في الاقتصاد وعلوم الاسرة، ودرجة البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي، ودرجة البكالوريوس في إدارة المنشآت السياحية والفندقية.

المصرى اليوم

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