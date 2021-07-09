تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في مطروح

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة على مستوى مدن المحافظة بواقع 17 لجنة و14 استراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت ١٠ يوليو، مع المرور الدورى والحرص على توفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام سير الامتحانات.

حيث قام مركز ومدينة الحمام بتطهير وتعقيم ٣ لجان، كما قام مركز ومدينة العلمين بتطهير وتعقيم لجنتين، وتطهير وتعقيم لجنتين بمدينة الضبعة، وقام مركز ومدينة مرسى مطروح بتطهير وتعقيم 4 لجان داخل المدينة، بالإضافة إلى لجنتين بببرانى ولجنتين بالسلوم واخرتين بسيوة وذلك التنسيق بين الإدارات التعليميه والصحة، والعمل على توافر طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، بما يتيح إجراء كشف طبى سريع وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والقائمين على اللجان قبل بداية الامتحانات.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة بمطروح هذا العام 1848 طالبة وطالبة منهم 1606 طالب وطالبة انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين .