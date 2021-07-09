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كورونا في 4 دول.. 43393 إصابة جديدة بالهند و9452 بالمكسيك و1316 في كوريا الجنوبية و23 بالصين

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كورونا في 4 دول.. 43393 إصابة جديدة بالهند و9452 بالمكسيك و1316 في كوريا الجنوبية و23 بالصين كورونا في 4 دول.. 43393 إصابة جديدة بالهند و9452 بالمكسيك و1316 في كوريا الجنوبية و23 بالصين
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا في 4 دول.. 43393 إصابة جديدة بالهند و9452 بالمكسيك و1316 في كوريا الجنوبية و23 بالصين

أعلنت الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 43393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 30 مليونا و752 ألفاً و950 شخصاً.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجّلت أيضاً 911 حالة وفاة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 405 آلاف و939 حالة.

المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 9452 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

وذكرت البيانات أن الوزارة سجّلت أيضاً 266 حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى مليونين و567821 والوفيات إلى 234458.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفاً و28 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالتَي وفاة إضافيتيْن؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2036.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيس سجّل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن ثماني من الحالات الجديدة إصابات محلية، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين بلغ 91989 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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