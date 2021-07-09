"الصحة العراقية": الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بكورونا في البلاد بات خطيراً

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الموجة "الثالثة" بالفيروس أقسى من الموجات التي سبقتها

وصفت وزارة الصحة العراقية الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع في العراق بالخطير.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن تقارير خبراء الصحة العامة تؤكّد خطورة الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد عدد الإصابات بشكل متسارع في هذه الموجة" الثالثة" التي سبق أن أعلناها، وأكّدنا أنها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها.

وأشارت الوزارة بهذا الصدد، إلى تسجيل العراق يوم الخميس أعلى عددٍ من الإصابات منذ بدء الجائحة "9189" إصابة، معتبرة هذا التصاعد نتيجة طبيعية لعدم اكتراث المواطنين بشرائحهم كافة بالإجراءات الوقائية التي أصبح الالتزام بها شبه معدوم، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد البدني.

ودعت الصحة العراقية، المواطنين، إلى أخذ الأمر بجدية قصوى والعودة إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتوجّه الفوري إلى مراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح.