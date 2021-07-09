أخبار عاجلة

مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه -
«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم -
الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي -
ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات

Print
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف وتبوك ونجران ومكة والمدينة والأجزاء الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوباً برياحٍ سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات: نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس

"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس

"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز"

"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز"

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه

"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه