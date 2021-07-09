أخبار عاجلة

مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه -
«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم -
الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي -
ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع عنصر إجرامى والعثور على رشاش و3 اليات وذخائر مكان تبادل اطلاق النار

Print
مصرع عنصر إجرامى والعثور على رشاش و3 اليات وذخائر مكان تبادل اطلاق النار مصرع عنصر إجرامى والعثور على رشاش و3 اليات وذخائر مكان تبادل اطلاق النار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عنصر إجرامى مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع القوات ،تبين من التحريات ان القتيل مسجل خطر وصادر بشانه حكم بالحبس ،وانه يفرض سيطرته عل مزراعة بطريق القاهرة الإسكندرية وعندما توجهت القوة لضبطه أطلق النار عليهم فتعاملو معه بالمثل ،وعثرت القوات على "رشاش و3 بنادق وكميات كبيرة من الطلقات".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد أحد العناصر الإجرامية " سبق إتهامه فـى قضيتى، سرقة بالإكراه ، مشاجرة " ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا على إحدى المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل ، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى ، وبتفتيش المكان عُثر على "رشاش جرينوف ، 2 بندقية آلية ، بندقية ، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، 2 نظارة ميدان" .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه

اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه

«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم

«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم

الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي

الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي