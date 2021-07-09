مصرع عنصر إجرامى والعثور على رشاش و3 اليات وذخائر مكان تبادل اطلاق النار

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لقى عنصر إجرامى مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع القوات ،تبين من التحريات ان القتيل مسجل خطر وصادر بشانه حكم بالحبس ،وانه يفرض سيطرته عل مزراعة بطريق القاهرة الإسكندرية وعندما توجهت القوة لضبطه أطلق النار عليهم فتعاملو معه بالمثل ،وعثرت القوات على "رشاش و3 بنادق وكميات كبيرة من الطلقات".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد أحد العناصر الإجرامية " سبق إتهامه فـى قضيتى، سرقة بالإكراه ، مشاجرة " ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا على إحدى المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل ، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى ، وبتفتيش المكان عُثر على "رشاش جرينوف ، 2 بندقية آلية ، بندقية ، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، 2 نظارة ميدان" .