وزيرة التجارة : تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية توقيع بروتوكول انشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك

ترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الأجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذي عقد بمشاركة أعضاء ‏المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا .

وأكدت جامع الدور الهام لحكومات الدول الافريقية في توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً الى أهمية مجالس الاعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها في جميع المجالات.

وقالت الوزيرة ان التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين ‏في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة

واكدت جامع أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالاضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذي يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذي بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.

‏ومن جانبها أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

و أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك علي ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين ، مشيراً إلى تبني عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين.

ووجه الميقاتى الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة واجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الامكانات الصناعية المتاحة بمصر فى مختلف القطاعات الانتاجية ،

وبدوره اكد بابا ابراهيما دياجنى رئيس الجانب السنغالى بمجلس الاعمال المشترك ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين مجتمع الاعمال فى البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والتى سيتم تنظيمها من خلال مجلس الاعمال المشترك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لبدء انشاء مشروعات مشتركة تنعكس اثارها ايجابا على تحقيق انسياب فى حركة التجارة بين البلدين .