مفاجأة في تحقيقات «عنتيل الصعيد»: ليس طبيبا وغير مقيد بسجلات الصحة والنقابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة الكلية بشمال المنيا، عدم حصول «امجد. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، والمعروف إعلاميا «عنتيل الصعيد» على مؤهلات عملية في الطب أو العلاج الطبيعي والتخسيس، وحصوله على بكالوريوس التجارة، وقيام بتخصيص مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، بالإضافة إلى انه ليس من العاملين في وزارة الصحة، مديرية صحة المنيا.

كما كشف مسئولين بمديرية الصحة بالمنيا، عن قيام الإدارة الصحة بمركز بني مزار، عن عدم قيد المتهم بسجلات نقابة الأطباء أو غيرها، وسابقة صدور قرار بغلق العيادة والمركز الطبي الخاص به، والمقام بجوار عيادة شقيقة، بالدور الثاني .

كما كشفت التحريات عن قيام المتهم بالهجرة غير الشرعية لدولة «قبرص»، والعودة بعد عدة سنوات بشهادة غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، تفيد حصول على مؤهل علمي متخصص في العلاج الطبيعي. مما دفع المسئولين بالصحة من غلق عيادة. وإزالة لافته .

وقرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تجديد حبس «امجد. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحبس 3 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم في قضية الزنا، والمعرف إعلاميا ب «عنتيل بني مزار» و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية .

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة محمود سعد، رئيس النيابة، وأحمد زهران، وكيل النيابة، وإشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أجرت تحقيقات موسعة، حتى الساعات الأولي من الصباح، مع المتهم بممارسة الرذيلة بمدينة بني مزار، شمال المنيا، والمعرف إعلاميا ب «عنتيل بني مزار» و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية .

وكشف شهود عيان، عن قيام أجهزة الأمن، بإحضار المتهم، وثلاثة متهمين آخرين متورطين في نشر الفيديوهات، وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مقر النيابة الكلية بشمال المنيا، بالدور الثالث، بديوان عام مجمع محاكم المنيا، للتحقيق مع المتهمين.

وقرر المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، باستكمال التحريات، وفحص الفيديوهات، وسماع أقوال المتهمين الخمسة المتهم الرئيسي، و4 متهمين شاركوا في نشر الفيديوهات .

كانت وزارة الداخلية قد اصدرت بيان ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.