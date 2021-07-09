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مصرع شاب سقط من سطح عقار أثناء سرقة كمية من الحديد بالخصوص

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مصرع شاب سقط من سطح عقار أثناء سرقة كمية من الحديد بالخصوص مصرع شاب سقط من سطح عقار أثناء سرقة كمية من الحديد بالخصوص

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تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة أحد الاشخاص عثر عليها داخل فناء إحدى المدارس بمدينة الخصوص حيث تبين أنها لشاب اثناء قيامه وأخرين بسرقة كمية من أسياخ الحديد من أعلى سطح عقار ملاصق لسور المدرسة إختل توازن المتوفى وسقط من أعلى العقار في فناء المدرسة وتم ضبط باقى المتهمين وعدد 3 اشخاص وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم

تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ إختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم 3 أشخاص وتم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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