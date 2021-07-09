حصاد الأسبوع .. محاكمة وزيرين من عهد مبارك والتحفظ على أموال حسن راتب ونائب الجن

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شهدت ساحة المحاكم الاسبوع الماضى، عدد من القضايا التي شغلت الرأى العام ومن بينها قضيتن متهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، ومستشار بالنيابة الإدارية، وقضية رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف «نائب الجن».

نظرت محكمة الجنايات القرار الصادر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن»، وقررت لجلسة 3 أغسطس المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم، والموجهة إليهم تشكيل عصابي للاتجار في قطع أثرية منهوبة واختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

سيدة المحكمة - صورة أرشيفية

كما نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.وقررت في نهاية المحاكمة تحديد جلسة 8سبتمبر للحكم عليه .

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ومن بين القضايا التي نظرتها محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى، القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، بقيمة ٢٨ مليون جنيه.واجلتها المحكمة لجلسة ٤ سبتمبر للتصالح.

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ونظرت محكمة جنح مستأنف النزهة، استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ«سيدة المحكمة»، في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة مصر الجديدة.وفى نهاية الجلسة حددت المحكمة جلسة ٢٦ يوليو للفصل في القضية