«المحامين»: عقد جلستي حلف يمين للمحامين الجدد 11 و14 يوليو الجاري

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار حسين الجمال أمين عام النقابة، بعقد جلستين لحلف اليمين القانونية، للمحامين الجدد في النقابات الفرعية، يومي 11، و14 يوليو الجاري، وذلك في تمام التاسعة صباحا، بقاعة اتحاد عمال مصر، في الازبكية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قرر حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، عقد جلستي حلف اليمين للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية، أولهما جلسة الأحد الموافق 11 يوليو الجاري، لنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح».

وأضاف البيان: «وتعقد الجلسة الثانية يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، المحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والأقصر».

ونبهت النقابة على الحضور من الأعضاء الجدد باتباع إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعدم اصطحاب ذويهم إلى قاعة حلف اليمين.