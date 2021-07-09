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وزير الإسكان يُصدر 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

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وزير الإسكان يُصدر 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة وزير الإسكان يُصدر 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: الفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى بمدينة الفشن الجديدة، بعدد من المناطق، وقطع الأراضى المطلة على الطريق الصحراوي الغربي داخل كردون المدينة، والأراضي الكائنة شمال غرب المدينة وشرق المدينة وشمال شرق المدينة، وتمثلت المخالفات في وجود مسطحات خضراء ومبان واستراحات، وأسوار، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

وأضاف وزير الإسكان: تم إصدار 14 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بأجهزة مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، وأخميم الجديدة، والعبور الجديدة، والمتمثلة في إنشاء مبان وأسوار، وزيادة غرف السطح بدون ترخيص، وإنشاء هنجر معدني، وتقفيل بدرومات، وتقفيل جزء من الردود، وبناء أدوار علوية، بدون الحصول على ترخيص، وبالمخالفة للتراخيص الصادرة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: الفشن الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأخميم الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

المصرى اليوم

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