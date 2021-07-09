للحد من انتشار كورونا.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق جمال عبدالناصر والسيوف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، اليوم الجمعة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.