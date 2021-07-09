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يصعد لأعلى ببداية اليوم .. في الإمارات صباح الجمعة 9 يوليو 2021

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يصعد لأعلى ببداية اليوم .. سعر الذهب في الإمارات صباح الجمعة 9 يوليو 2021 يصعد لأعلى ببداية اليوم .. في الإمارات صباح الجمعة 9 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الجمعة 9 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 212.94 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

212.94 درهم

$57.97

سعر الذهب عيار 22

195.20 درهم

$53.14

اسعار الذهب عيار 21

186.33 درهم

$50.73

اسعار الذهب عيار 18

159.71 درهم

$43.48

سعر الذهب عيار 14

124.21 درهم

$33.82

سعر الذهب عيار 12

106.47 درهم

$28.99

اسعار أوقية الذهب

6،622 درهم

$1،803

اسعار جنيه الذهب

1،491 درهم

$405.83

اسعار كيلو الذهب

212،939 درهم

$57،974

المصرى اليوم

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