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مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة سويدية

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مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة سويدية مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة سويدية

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أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في السويد.

وكان على متن الطائرة ذات المحرك المروحي 8 أشخاص والطيار عندما تحطمت قرابة الساعة لدى إقلاعها من مطار في أوريبرو التي تبعد نحو 160 كلم غرب ستوكهولم.

وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من الوفيات، وبأن شخصاً نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة بالغة.

ووفق وسائل الإعلام، فإن الطائرة هي من طراز «دي إتش سي-2 بيفر»، كان نادي هذه الرياضة قد استأجرها لفعالية صيفية.

وقالت المسؤولة في جمعية القفر بالمظلة، آنا اوسكارسون لشبكة إس في تي: «في العادة تجرى هذه الرياضة عموماً في عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم استأجروا طائرة لإجراء المزيد من عمليات القفز طيلة الأسبوع».

المصرى اليوم

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