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نهائي يورو 2020 .. موعد مشاهدة مباراة ايطاليا ضد انجلترا

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نهائي يورو 2020 .. موعد مشاهدة مباراة ايطاليا ضد انجلترا نهائي يورو 2020 .. موعد مشاهدة مباراة ايطاليا ضد انجلترا

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وتواجد في نصف نهائي بطولة يورو 2020 كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، والدنمارك .


موعد نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا هو يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021

ينطلق موعد مباراة نهائي يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن .


تنقل مباراة نهائي يورو 2020 على قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث فى المنطقة العربية .

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 .. bein sport max 2 ، bein sport max 1

المصرى اليوم

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