إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصادر إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية.

وأضافت المصادر أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، فضلا عن إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

بدورها أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي، حيث ذكرت الهيئة ، أن إجمالي المغادرين بلغ 2187 مسافرًا، وإجمالي الوصول بلغ 3085 فردًا.

كانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.