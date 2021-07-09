رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية ينعى جيهان السادات

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ببالغ الحزن والأسي نعي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأكد الليثي أن السيدة جيهان السادات نموذجا وطنيا مخلصا للمرأة المصرية، حيث قدمت اسهامات عظيمة على مدار حياتها، ومسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات ومواقف عظيمة في دعم الدولة المصرية، والدفاع عن المرأة وحقوقها، رحم الله السيدة الفاضلة جيهان السادات وأسكنها فسيح جناته.