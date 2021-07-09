«قومي المرأة» ينعى جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها المساند لرائدات الحركة النسوية

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نعى المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه -في بيان رسمي- ببالغ الحزن وعميق الأسي السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن حزنها العميق لرحيل سيدة عظيمة قادت مسيرة كبيرة حافلة بالعطاء والتضحيات، وقدمت نموذجًا فريدًا من التسامح والبساطة والتواضع، وقامت بدور عظيم وكانت خير سند وداعم كزوجة رئيس فى فترة هى الأصعب فى تاريخ مصر.

كما قامت بدور عظيم فى مساندة أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، حتى لقبت بـ«أم الأبطال«.

وأكدت مرسي أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية فى مصر.

ويتقدم المجلس بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.