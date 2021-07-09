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«الغد» ناعيا جيهان السادات : امرأة وطنية مناضلة مكافحة لن تنسى على مر العصور

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«الغد» ناعيا جيهان السادات : امرأة وطنية مناضلة مكافحة لن تنسى على مر العصور «الغد» ناعيا جيهان السادات : امرأة وطنية مناضلة مكافحة لن تنسى على مر العصور

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تقدم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بخالص التعازي لمصر وشعبها وأسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة جيهان السادات قائلا رحلت إمرأة مناضلة وطنية مكافحة على مر العصور

وأكد موسى مصطفى رئيس حزب الغد بأن السيدة جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة المصرية المثالية المكافحة الوطنية التي ضربت أروع الأمثلة للتضحية في سبيل الوطن منذ دعمها ووقوفها مع بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات في حرب اكتوبر وصولا لمواقفها الوطنية المشرفة خلال السنوات الأخيرة

المصرى اليوم

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