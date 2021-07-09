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«الحركة الوطنية» ينعى جيهان السادات : ستبقي رمزاً من رموز الوطنية

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«الحركة الوطنية» ينعى جيهان السادات : ستبقي رمزاً من رموز الوطنية «الحركة الوطنية» ينعى جيهان السادات : ستبقي رمزاً من رموز الوطنية

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نعي حزب الحركة الوطنية المصرية ببالغ الحزن والاسي وفاة المغفور لها باذن الله السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد انور السادات داعياً المولي عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان .

ويؤكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على ان جيهان السادات ستبقي رمزاً من رموز الوطنية والاخلاص والتفاني ليس للمراة المصرية فقط بل للشعب المصري كله بما قدمته من أعمال وطنية ومساندة ومؤازرة ودعم خلال رحلة كفاح تاريخية لبطل الحرب والسلام الرئيس الشهيد محمد انور السادات الذي استطاع ان يحقق النصر المبين في حرب اكتوبر المجيدة ويسترد العزة والكرامة للوطن وللامة العربية كلها .

رحم الله الفقيدة الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء .

المصرى اليوم

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